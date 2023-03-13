Украинские танкисты завершили обучение на Leopard 2 в Испании

Украинские экипажи прошли четырехнедельную программу обучения на танках Leopard 2A4 в Испании, сообщило агентство Reuters.

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Подготовка проходила в учебном центре в Сарагосе. В общей сложности испанские специалисты помогли овладеть техникой управления западными танками 55 военными из Украины, среди которых 40 членов экипажа танка и 15 специалистов-механиков.

Esta semana, 10 tripulaciones de militares ucranianos terminan en #Zaragoza la formación para el manejo de los Leopard 2 A4. Durante 4 semanas, han recibido instrucción técnica y táctica para formar unidades operativas y completar tareas de mantenimiento.

@EMADmde pic.twitter.com/hNRup0Syot — Ministerio Defensa (@Defensagob) March 13, 2023

Один из испанских инструкторов заявил агентству, что украинские солдаты вернутся на Родину с "очень приемлемым уровнем знаний" о танке Leopard.

"Хотя танки разные, многие системы схожи, и это значительно облегчило задачу. При этом вместе с мотивацией, которую привнес личный состав, и их желанием учиться, мы видим, что они очень хорошо подготовлены к возобновлению боевых действий", – рассказал инструктор.

Украинские военные, которые овладевали Leopard 2 в Германии, также готовы к боевым действиям, сообщили ранее в понедельник немецкие СМИ.

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Андрій Водяний

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