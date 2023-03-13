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Украинские танкисты завершили обучение на Leopard 2 в Испании

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 20:58
Украинские танкисты завершили обучение на Leopard 2 в Испании - Фото
Фото: EPA

Украинские экипажи прошли четырехнедельную программу обучения на танках Leopard 2A4 в Испании, сообщило агентство Reuters.

Подготовка проходила в учебном центре в Сарагосе. В общей сложности испанские специалисты помогли овладеть техникой управления западными танками 55 военными из Украины, среди которых 40 членов экипажа танка и 15 специалистов-механиков.

Один из испанских инструкторов заявил агентству, что украинские солдаты вернутся на Родину с "очень приемлемым уровнем знаний" о танке Leopard.

"Хотя танки разные, многие системы схожи, и это значительно облегчило задачу. При этом вместе с мотивацией, которую привнес личный состав, и их желанием учиться, мы видим, что они очень хорошо подготовлены к возобновлению боевых действий", – рассказал инструктор.

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Андрій Водяний
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