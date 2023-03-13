Украинцы завершают обучение на танках Leopard 2 в Германии
13.03.2023, 12:42
Танки Leopard 1 (фото — kmweg.com)
Украинские военные, приехавшие в Германию для боевой подготовки на танке Leopard 2, завершают обучение. Сегодня они провели боевые стрельбы на полигоне Берген в Южной Саксонии, сообщает ZDF.
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Курс обучения, по информации издания, длился несколько недель.
- 7 февраля 2023 года правительство Германии выдало немецким производителям лицензию на поставку Украине до 178 танков Leopard 1A5.
- 8 марта министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что 21 танк Leopard 2 от ФРГ и Португалии прибудет в Украину к концу марта.
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