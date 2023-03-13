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Украинцы завершают обучение на танках Leopard 2 в Германии

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 12:42
Украинцы завершают обучение на танках Leopard 2 в Германии - Фото
Танки Leopard 1 (фото — kmweg.com)

Украинские военные, приехавшие в Германию для боевой подготовки на танке Leopard 2, завершают обучение. Сегодня они провели боевые стрельбы на полигоне Берген в Южной Саксонии, сообщает ZDF.

Курс обучения, по информации издания, длился несколько недель.

  • 7 февраля 2023 года правительство Германии выдало немецким производителям лицензию на поставку Украине до 178 танков Leopard 1A5.
  • 8 марта министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что 21 танк Leopard 2 от ФРГ и Португалии прибудет в Украину к концу марта. 

Читайте также: Залужный рассчитывает создать три корпуса в 60 000 бойцов для наступления — The Economist

Вадим Ребрина
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Германия танк Leopard
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