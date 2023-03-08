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Минобороны Германии: Танки Leopard 2 от ФРГ и Португалии будут в Украине к концу марта

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08.03.2023, 13:41
Минобороны Германии: Танки Leopard 2 от ФРГ и Португалии будут в Украине к концу марта - Фото
Борис Писториус и Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что 21 танк Leopard 2 от ФРГ и Португалии прибудет в Украину к концу марта. Об этом он сообщил в кулуарах встречи глав Минобороны Европейского Союза, цитирует его Spiegel.

По его словам, основные боевые танки, которые Германия и Португалия обещали Украине, будут доставлены к концу этого месяца.
Он отметил, что 18 немецких Leopard 2A6 и три таких португальских машины будут уже скоро. 

Писториус заявил, что танки прибудут с подготовленными экипажами, чтобы их можно было сразу отправить в зону боевых действий. 

Ранее издание The Economist сообщило, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассчитывает создать три армейских корпуса в 60 000 воинов для наступления.

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Дмитро Гриниченко
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Германия война военная помощь Leopard 2 борис писториус
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