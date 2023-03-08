Минобороны Германии: Танки Leopard 2 от ФРГ и Португалии будут в Украине к концу марта
08.03.2023, 13:41
Борис Писториус и Алексей Резников (Фото: EPA)
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что 21 танк Leopard 2 от ФРГ и Португалии прибудет в Украину к концу марта. Об этом он сообщил в кулуарах встречи глав Минобороны Европейского Союза, цитирует его Spiegel.
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По его словам, основные боевые танки, которые Германия и Португалия обещали Украине, будут доставлены к концу этого месяца.
Он отметил, что 18 немецких Leopard 2A6 и три таких португальских машины будут уже скоро.
Писториус заявил, что танки прибудут с подготовленными экипажами, чтобы их можно было сразу отправить в зону боевых действий.
Ранее издание The Economist сообщило, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассчитывает создать три армейских корпуса в 60 000 воинов для наступления.
- 7 февраля 2023 года правительство Германии выдало немецким производителям лицензию на поставку Украине до 178 танков Leopard 1A5.
- 2 марта Шольц заявил, что Германия передаст Украине новые ВСУ Gepard и систему IRIS-T в ближайшие недели.
- В этот же день он сказал, что Россия не победит в войне.
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