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"Это было очень сложно". Байден сказал Шольцу, что помощь Германии Украине была огромной

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 06:17
Олаф Шольц и Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден сказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что поддержка Украины Германией имела огромное значение. Об этом он сказал во время встречи в Белом доме, цитирует его канал CNN.

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По его словам, Шольц активизировался и оказал критически важную военную помощь Украине, а также глубокую моральную поддержку украинцам. 

"И вы привели к историческим изменениям дома — увеличению расходов на оборону и диверсификации российских источников энергии — я знаю, что это было непросто, очень сложно для вас. Мы двигались в ногу в поддержке", — сказал Байден. 

Он отметил, что Германия и США как союзники по НАТО делают Альянс сильнее и боеспособнее. 

Шольц же заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а прошедший год был очень важным из-за угрозы всему миру, которую представляет Россия. 

"Очень важно, что мы действовали вместе, что мы организовались в ногу, и что мы сделали возможным, чтобы мы могли дать необходимую поддержку Украине в течение всего этого времен. Трансатлантическое партнерство находится в очень хорошей форме", — подчеркнул канцлер.

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Дмитро Гриниченко
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Германия США война военная помощь джо байден олаф шольц
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