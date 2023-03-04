"Это было очень сложно". Байден сказал Шольцу, что помощь Германии Украине была огромной
Президент США Джо Байден сказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что поддержка Украины Германией имела огромное значение. Об этом он сказал во время встречи в Белом доме, цитирует его канал CNN.
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По его словам, Шольц активизировался и оказал критически важную военную помощь Украине, а также глубокую моральную поддержку украинцам.
"И вы привели к историческим изменениям дома — увеличению расходов на оборону и диверсификации российских источников энергии — я знаю, что это было непросто, очень сложно для вас. Мы двигались в ногу в поддержке", — сказал Байден.
Он отметил, что Германия и США как союзники по НАТО делают Альянс сильнее и боеспособнее.
Шольц же заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а прошедший год был очень важным из-за угрозы всему миру, которую представляет Россия.
"Очень важно, что мы действовали вместе, что мы организовались в ногу, и что мы сделали возможным, чтобы мы могли дать необходимую поддержку Украине в течение всего этого времен. Трансатлантическое партнерство находится в очень хорошей форме", — подчеркнул канцлер.
- 7 февраля 2023 года правительство Германии выдало немецким производителям лицензию на поставку Украине до 178 танков Leopard 1A5.
- 2 марта Шольц заявил, что Германия передаст Украине новые ВСУ Gepard и систему IRIS-T в ближайшие недели.
- В этот же день он сказал, что Россия не победит в войне.
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