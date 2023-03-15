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Рамштайн начался со сбитого дрона. "Это добавит союзникам решительности" – Вениславский

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 14:41
Рамштайн начался со сбитого дрона.
MQ-9 Reaper Drone (Фото - Air Force Lt. Col. James Wilson / DoD)

Виртуальное совещание в формате "Рамштайн" открыл глава Пентагона Ллойд Остин, который сообщил участникам о дроне США, который Россия сбила над Черным морем. Представитель Зеленского в Верховной Раде сказал корреспонденту LIGA.net, что этот инцидент может добавить союзникам решительности в оказании военной помощи Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин во вступительном слове на десятом заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", в котором принимают участие представители около 50 стран, сообщил о том, что из-за "безответственных" и "непрофессиональных" действий российских пилотов США потеряли над Черным морем беспилотник MQ-9 Reaper.

Как указал Остин, этот эпизод укладывается в общую схему "агрессивных, рискованных и опасных действий российских пилотов в международном воздушном пространстве". Он также подчеркнул, что авиация США будет продолжать полеты везде, где это допускается международным правом.  

Представитель президента в Верховной Раде и член комитета по нацбезопасности Федор Вениславский сказал корреспонденту LIGA.net, что, по его мнению, "инцидент в Черном море точно повлияет на решительность партнеров Украины".

"Они ясно видят, что Россия и ее представители во всех сферах неадекватны. И ожидать от них какого-либо понимания ситуации или адекватной реакции точно нельзя". Поэтому, считает Вениславский, инцидент "должен помочь добиться прогресса по наиболее важным для Украины вопросам – интенсификации поставок авиации, боеприпасов, артиллерии, танков". 

  • 14 марта российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, дрон упал в международных водах.
  • В Белом доме заявили, что перехват Россией американского беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным". США будут продолжать летать над Черным морем. США также приняли меры, чтобы сбитый дрон не попал в "чужие руки".
  • В Минобороны страны-агрессора утверждают, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом и что он якобы упал сам.
Сергій Бережний, Марко Сировой
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рамштайн федор вениславский Ллойд Остин MQ-9 Reaper
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