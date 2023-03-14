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США будут продолжать летать над Черным морем, несмотря на провокации РФ — Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 20:28
США будут продолжать летать над Черным морем, несмотря на провокации РФ — Белый дом - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

США будут продолжать летать над Черным морем, их не остановит перехват Россией беспилотника в международном воздушном пространстве. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает CNN.

"Если месседж состоит в том, что они хотят удержать или отговорить нас от полетов и операций в международном воздушном пространстве над Черным морем, то этот месседж останется без ответа, потому что этого не произойдет", — сказал Кирби.

"Мы собираемся продолжать летать и работать в международном воздушном пространстве над международными водами. Черное море не принадлежит ни одной стране. И мы собираемся продолжать делать то, что нам нужно для интересов нашей национальной безопасности в этой части мира", – добавил он.

Кирби назвал перехват Россией американского беспилотника "небезопасным" и "непрофессиональным".

Он сказал, что присутствие американских беспилотников в этом районе не новость.

"Мы постоянно летаем над этим воздушным пространством уже год", — сказал Кирби, добавив, что нет причин активировать линии деконфликтной ситуации с Россией или иным образом уведомлять Москву перед полетом над Черным морем.

"Нам не нужно проходить какую-то проверку у россиян перед полетом в международном воздушном пространстве", — сказал он.

  • Сегодня, 14 марта, российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, дрон упал в международных водах. 

Вадим Ребрина
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беспилотник США черное море MQ-9
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