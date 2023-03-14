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Истребитель РФ атаковал разведывательный дрон США над Черным морем – Politico

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 19:17
Истребитель РФ атаковал разведывательный дрон США над Черным морем – Politico - Фото
MQ-9 Reaper Drone (Фото - Wikipedia / Lt. Col. Leslie Pratt)

Российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, региональное командование посадило дрон в международных водах. Об этом сообщает военный корреспондент Politico Лара Селигман в Twitter со ссылкой на Европейское командование армии США (Евроком). 

Как сообщается, Су-27 несколько раз сбрасывал топливо, пока летел на опасной дистанции перед MQ-9. Евроком оценивает такие действия россиян как "экологически небезопасные и непрофессиональные" и указывает, что "произошедшее демонстрирует отсутствие компетентности".

Инцидент "следует схеме опасных действий российских пилотов при взаимодействии с самолетами США и их союзников в международном воздушном пространстве, в том числе над Черным морем".

Евроком предупреждает, что такие "агрессивные действия российского экипажа опасны и могут привести к просчетам и непреднамеренной эскалации".

  • 20 октября 2022 года российский истребитель Су-27 выпустил ракету рядом с разведывательным самолетом Королевских ВВС во время его планового патрулирования над Черным морем.
Сергій Бережний
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MQ-9 Reaper черное море су-27 европейское командование армии сша инцидент
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