Российский истребитель выпустил ракету рядом с самолетом-разведчиком ВВС Британии – Уоллес

Российский истребитель Су-27 выпустил ракету рядом с разведывательным самолетом Королевских ВВС во время его планового патрулирования над Черным морем. Об инциденте сообщил британский министр обороны Бен Уоллес, пишет Sky News.

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По его словам, это произошло 29 сентября, и Россия признала, что инцидент был зафиксирован в международном воздушном пространстве.

Перемещение RC-135 отслеживали два Су-27. Как выразился Уоллес, хотя такая слежка не является чем-то необычным, "во время этого взаимодействия выяснилось, что один из Су-27 выпустил ракету рядом с бортом Королевских ВВС за пределами видимости".

Он назвал инцидент "потенциально опасным взаимодействием", но добавил, что ВВС Британии не сочли это "преднамеренной эскалацией". Однако, по словам Уоллеса, это показало, что российские военные вполне могут считать, что "правила для них не писаны".

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Россия заявила, что пуск ракеты произошел из-за "технического сбоя", и Уоллес согласился: "Наш анализ показал, что это был сбой".

Тем не менее, глава МО "выразил обеспокоенность" российскому коллеге Сергею Шойгу и начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову.

"В письме я ясно дал понять, что самолет не был вооружен, находился в международном воздушном пространстве и следовал заранее объявленной траектории полета. Я счел разумным приостановить эти патрули до тех пор, пока не будет получен ответ от российского государства", – сказал Уоллес.

Сейчас патрулирование возобновлено и сопровождается истребителями союзников, добавил он, не уточнив, что ответили ему в РФ, и ответили ли.

США и Британия хотят вывести сотрудничество по санкциям против России на "новый уровень".

Ранее Уоллес пообещал, что Великобритания поставит Украине ракеты AMRAAM для ПВО.

Євген Пилипенко

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