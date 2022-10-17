США и Британия хотят вывести сотрудничество по санкциям против России на "новый уровень"

Соединенные Штаты Америки и Великобритания договорились усилить сотрудничество по введению санкций против России и соблюдению санкционного режима и вывести его на "новый уровень", пишет газета Financial Times.

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Она ссылается на совместное заявление руководителя Управления контроля за иностранными активами США (OFAC) Андреа Гаки и директора Управления по осуществлению финансовых санкций Британии (OFSI) Джайлза Томсона.

"Общие ценности и общая роль в глобальной финансовой системе делают наше партнерство невероятно мощным", – говорится в заявлении.

Оно появилось в то время, когда США и Великобритания вместе с другими западными союзниками ищут новые способы наказать Россию за попытку незаконной аннексии четырех областей Украины и военную эскалацию. В американском Минфине планируют создать должность "гуру санкций", а OFSI расширяется, указывает Financial Times.

OFAC и OFSI намерены не просто делиться опытом, а "творчески переосмыслить" вызовы, с которыми сталкиваются санкционные органы. Особое внимание они хотят уделить разработке общих подходов к киберугрозам и злоупотреблениям криптовалютой и гарантий того, что санкции не будут мешать гуманитарной торговле.

"Финансовые санкции останутся жизненно важным инструментом для поддержки целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов и Соединенного Королевства. Они также помогают защитить целостность наших финансовых систем в рамках более широких усилий по борьбе с коррупцией, клептократией и другими формами экономической преступности", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе стало известно, что США собираются вводить санкции против стран, компаний и физических лиц, которые поставляют России боеприпасы или поддерживают ее военно-промышленный комплекс.

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Андрій Водяний

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