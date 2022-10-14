США вводят систему санкций против тех, кто снабжает Россию оружием и помогает ей в войне
США намерены вводить санкции против стран, компаний и физических лиц, которые поставляют России боеприпасы или поддерживают ее военно-промышленный комплекс. Об этом заявил представитель министерства финансов США, пишет Reuters.
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Заместитель министра финансов Уолли Адейемо на официальной встрече представителей 32 стран, темой которой были санкции в отношении России, сообщил, что Министерство финансов подготовило рамочный документ, в котором прописаны юридический базис и механизмы санкций в отношении военных партнеров РФ.
"Сегодня утром OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов. – Ред.) выпускает руководство, в котором ясно указывается, что мы готовы и можем ввести санкции против частных лиц, компаний или государств, поставляющих боеприпасы России или поддерживающих российский военно-промышленный комплекс", — заявил Адейемо.
OFAC и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США также выпустят официальное предупреждение "с изложением наших действий против российского военно-промышленного комплекса и рисков для тех, кто оказывает материальную поддержку российскому вторжению в Украину", — сказал он.
- 6 октября ЕС официально ввел восьмой пакет санкций против России. Под санкции, в частности, попали еще 30 физических и семь юридических лиц из России.
- 14 октября Евросоюз заморозил 17,4 млрд евро активов российского происхождения, которые попали под санкции за вторжение РФ в Украину.
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