Евросоюз ввел санкции против Дугина, Чичериной, Газманова и российских предприятий ОПК

Европейский Союз ввел санкции против еще 30 физических и семи юридических лиц в связи с агрессией РФ против Украины. Список опубликован в Официальном журнале ЕС.

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В список попали идеолог "Новороссии" Александр Дугин, российские певцы Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов.

Под санкции попали ряд сотрудников российского Минобороны: замминистра обороны Дмитрий Булгаков, Юнус-Бек Евкуров, Руслан Цаликов, Юрий Садовенко, Тимур Иванов и командующий 41 общевойсковой армией Сергей Рыжиков.

Санкции были введены против Центральной избирательной комиссии России и ее главы Эллы Памфиловой. Под ограничения ЕС попали подведомственный Минфину "Гознак", который занимается производством банкнот, монет и паспортов, а также ряд предприятий ОПК.

Также в списке члены оккупационных администраций России на территории Херсонской и Запорожской областей.

Сегодня страны Европейского Союза официально ввели восьмой пакет санкций против России

Вадим Ребрина

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