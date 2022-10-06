Евросоюз ввел санкции против Дугина, Чичериной, Газманова и российских предприятий ОПК
Европейский Союз ввел санкции против еще 30 физических и семи юридических лиц в связи с агрессией РФ против Украины. Список опубликован в Официальном журнале ЕС.
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В список попали идеолог "Новороссии" Александр Дугин, российские певцы Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов.
Под санкции попали ряд сотрудников российского Минобороны: замминистра обороны Дмитрий Булгаков, Юнус-Бек Евкуров, Руслан Цаликов, Юрий Садовенко, Тимур Иванов и командующий 41 общевойсковой армией Сергей Рыжиков.
Санкции были введены против Центральной избирательной комиссии России и ее главы Эллы Памфиловой. Под ограничения ЕС попали подведомственный Минфину "Гознак", который занимается производством банкнот, монет и паспортов, а также ряд предприятий ОПК.
Также в списке члены оккупационных администраций России на территории Херсонской и Запорожской областей.
- Сегодня страны Европейского Союза официально ввели восьмой пакет санкций против России
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