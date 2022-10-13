Великобритания поставит Украине ракеты AMRAAM для ПВО

Британия поставит Украине ракеты противовоздушной обороны AMRAAM, которые могут использовать в ходе работы комплексы ПВО NASAMS. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает The Guardian.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Последние неизбирательные удары России по гражданским районам Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Поэтому сегодня я санкционировал поставку противовоздушных ракет AMRAAM в Украину", – написал он.

По словам Уоллеса, эти ракеты вместе с комплексами ПВО NASAMS от США помогут Украине защитить небо и укрепить противоракетную оборону.

Детальнее о NASAMS и AMRAAM LIGA.net писала здесь.

10 октября армия РФ массированно обстреляла Украину ракетами. После этого США пообещали ускорить поставку комплексов NASAMS, а Германия передала комплекс ПВО IRIS-T.

12 октября состоялась шестая встреча формата Рамштайн. Союзники обещают давать ПВО так быстро, как смогут.

Читайте также: Закрыть небо Украины. Рамштайн-6 после ракетных ударов: получит ли Украина ПВО от Запада

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.