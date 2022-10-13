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Великобритания поставит Украине ракеты AMRAAM для ПВО

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 07:07
Великобритания поставит Украине ракеты AMRAAM для ПВО - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Британия поставит Украине ракеты противовоздушной обороны AMRAAM, которые могут использовать в ходе работы комплексы ПВО NASAMS. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает The Guardian.

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"Последние неизбирательные удары России по гражданским районам Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Поэтому сегодня я санкционировал поставку противовоздушных ракет AMRAAM в Украину", – написал он.

По словам Уоллеса, эти ракеты вместе с комплексами ПВО NASAMS от США помогут Украине защитить небо и укрепить противоракетную оборону.

Детальнее о NASAMS и AMRAAM LIGA.net писала здесь.

Читайте также: Закрыть небо Украины. Рамштайн-6 после ракетных ударов: получит ли Украина ПВО от Запада

Марко Сировой
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Великобритания пво ракеты Бен Уоллес NASAMS AMRAAM
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