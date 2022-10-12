Предварительные итоги Рамштайн-6: Союзники быстро дают ПВО и боеприпасы для наступления
США вместе с союзниками приложат максимум усилий, чтобы у ВСУ и далее было все необходимое для продолжения эффективного освобождения временно оккупированных Россией территорий. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге по итогам встречи "Рамштайн-6".
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Остин отметил, что украинские военные продемонстрировали выдающуюся стойкость и несомненный профессионализм при проведении как оборонительных, так и наступательных операций.
Глава минобороны США констатируют, что Украина эффективно освобождает от российских войск временно оккупированные ими территории, и обещает сделать максимум для того, чтобы эта эффективность не снижалась.
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли ответил на вопрос журналиста о поставках Украине средств ПВО в контексте защиты гражданских объектов от ракетных обстрелов. Он отметил, что современную интегрированную систему ПВО, в которую входят комплексы обнаружения, наведения и поражения воздушных целей, в Украине будет сложно создать быстро, это задача на будущее. Однако на встрече "Рамштайн" обсуждалась возможность передачи Украине менее передовых систем, в том числе тех, что находятся сейчас на вооружении европейских союзников и армии США.
Остин добавил, что такие системы ПВО будут переданы Украине настолько быстро, "насколько это возможно физически".
Шестая встреча в формате "Рамштайн" проходит в Брюсселе. Приоритетом встречи является укрепление ПВО Украины, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
- Ранее CNN опубликовал ориентировочный список того, что Украина хотела бы получить от партнеров, – больше ракетных систем, артиллерии и систем противовоздушной обороны.
- Германия даст Украине дополнительные ракетные системы MARS II и САУ. Нидерланды предоставят ракеты для ПВО.
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