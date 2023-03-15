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Он не для чужих рук: Белый дом о сбитом над Черным морем дроне США

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 07:35
Он не для чужих рук: Белый дом о сбитом над Черным морем дроне США - Фото
Джон Кирби (фото - ЕРА)

США приняли меры, чтобы сбитый над Черным морем дрон MQ-9 Reaper не попал в "чужие руки", и не верят в заявления Москвы, что дрон "упал сам". Об этом сказал в эфире CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

По словам Кирби, США "предприняли шаги для защиты своих активов в отношении этого конкретного беспилотника". 

"Само собой, мы не хотим, чтобы кто-то получил это в свои руки, кроме нас", – сказал он.

Кирби также заявил, что США отвергают отказ России от ответственности за сбивание дрона и сказал, что "все, что русские говорят о том, что они делают в Украине и вокруг нее, следует воспринимать с огромным скептицизмом".

Ранее Пентагон также заявил, что "Россия не захватила дрон".

  • 14 марта российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, дрон упал в международных водах.
  • В Белом доме заявили, что перехват Россией американского беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", США будут продолжать летать над Черным морем.
  • В Минобороны страны-агрессора утверждают, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом, и что он якобы упал сам.
Сергій Бережний
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