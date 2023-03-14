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Инцидент с дроном США над Черным морем. Пентагон: российский самолет, вероятно, поврежден

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 21:42
Инцидент с дроном США над Черным морем. Пентагон: российский самолет, вероятно, поврежден - Фото
Пэт Райдер (фото – Pentagon / Alexander Kubitza)

В Пентагоне говорят, что столкновение американского беспилотника с российским самолетом "вероятно повредило" последний. Также в Минобороны США говорят, что Россия "не получила" дрон. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, сообщает Sky News.

Перехват беспилотников не является редкостью, но "такое поведение является необычным, грустным и опасным", сказал он.

Действия россиян американский чиновник назвал "опасными, непрофессиональными". "Думаю, действия говорят сами за себя", – заметил он.

По словам Райдера, российский Су-27, который задел пропеллер беспилотника, вероятно, также был поврежден.

Он рассказал, что операторы беспилотника были вынуждены разбить его после столкновения, поскольку повреждение винта MQ-9 сделало его неуправляемым.

Отвечая на вопрос, летел ли беспилотник около Украины, он добавил, что "было далеко от любой территории Украины".

Представитель Пентагона отказался комментировать операции по поиску дрона, но добавил, что "у России нет дрона".

Беспилотник MQ-9 действительно может быть вооружен, но выполнял разведывательную миссию в международных водах, и Пентагон не будет комментировать, было ли на борту оружие, сказал Райдер.

По его словам, два Су-27 летели рядом с беспилотником около 40 минут, но до столкновения не было радиосвязи между США и Россией.

  • Сегодня, 14 марта, российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, дрон упал в международных водах.
  • В Белом доме заявили, что перехват Россией американского беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", США будут продолжать летать над Черным морем.
  • В Минобороны страны-агрессора говорят, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом, и что он якобы упал сам.
Вадим Ребрина
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пентагон дрон БПЛА беспилотник черное море су-27 MQ-9
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