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Резников об итогах Рамштайна-10: Боеприпасы, ПВО, формирование "бронированного кулака"

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 19:21
Резников об итогах Рамштайна-10: Боеприпасы, ПВО, формирование
Алексей Резников, министр обороны Украины (фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что десятое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины "внушает оптимизм". Об этом он написал в Twitter.

"Рамштайн-10 внушает оптимизм: усиление противовоздушной обороны, поставки боеприпасов, обучение [украинских военнослужащих] и формирование "бронированного кулака", – написал Резников.

Он поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина и других участников антикремлевской коалиции за готовность стоять с Украиной до победы.

  • В антикремлевскую коалицию входят уже 54 страны.
  • Сегодняшнее заседание "Рамштайна" началось с сообщения Остина о дроне США, который Россия сбила над Черным морем. В Раде считают, что этот инцидент может добавить союзникам решительности в оказании военной помощи Украине.
  • Глава Пентагона Остин заявил, что танковая коалиция расширяется: уже девять стран обязались предоставить Украине более 150 Leopard.

Читайте также: Остин: Сейчас мы переживаем критический момент в борьбе Украины за свободу

Оксана Житнюк
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Алексей Резников рамштайн
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