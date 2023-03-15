Остин: Сейчас мы переживаем критический момент в борьбе Украины за свободу
15.03.2023, 16:40
Ллойд Остин (Фото: ЕРА)
В борьбе Украины за свободу против российского вторжения наступил критический момент. Об этом сказал министр обороны Ллойд Остин, выступая на открытии очередной встречи в формате "Рамштайн".
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"Мы должны предоставить Украине все возможности для предстоящей борьбы, включая запасные части и комплекты технического обслуживания", – сказал Остин.
Глава Пентагона подчеркнул, что союзники должны продемонстрировать неизменную решимость и единство – полностью и быстро выполнить взятые на себя обязательства.
"Сейчас мы переживаем критический момент в ходе борьбы Украины за свободу", – сказал Остин.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- В Пентагоне заявили, что Украину ждет тяжелая борьба против России весной и летом, и пообещали помочь решить проблему боеприпасов.
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