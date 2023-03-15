Пентагон: Украину ждет тяжелая борьба весной и летом. Проблема боеприпасов будет решаться
В Пентагоне заявили, что Украину ждет тяжелая борьба против России весной и летом и пообещали помочь решить проблему боеприпасов. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.
По его словам, США тесно сотрудничают с союзниками, чтобы обеспечить Вооруженные Силы Украины, однако признают тот факт, что впереди предстоит тяжелая борьба, особенно в весенний и летний периоды.
Он отметил, что Вашингтон будет работать над тем, чтобы доставить как можно скорее все необходимые боеприпасы передовым частям Украины.
Райдер заявил, что заседание стран-доноров военной помощи в формате "Рамштайн" 15 марта будет посвящено насущным потребностям, в том числе боеприпасам.
"Вы слышали, как госсекретарь Остин и другие говорят, что мы привержены тому, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для успеха", — заявил представитель Пентагона.
Ранее издание The Economist сообщало, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассчитывает создать три армейских корпуса в 60 000 воинов для наступления.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ в бою.
Читайте также: Глава Пентагона: США готовят мотобригады ВСУ. Они прорвут оборону РФ и изменят поле боя
Комментарии