Дания объявила о крупном пакете военной помощи Украине с ракетами для ПВО и пулеметами
Дания отправит Украине еще один пакет военной помощи стоимостью более $141 млн, в который войдут боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые мины и ракеты для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщается на сайте Минобороны Дании.
В новый пакет военной помощи стоимостью 1 млрд датских крон (более $141 млн) войдут:
→ патроны калибра 5,56 мм для стрелкового оружия;
→ 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы;
→ противотанковые мины;
→ материалы для 155-мм артиллерийских боеприпасов;
→ ракеты для систем ПВО;
→ 21 робот для обезвреживания бомб;
→ закупка нелетальных материалов через НАТО на сумму до 100 млн датских крон;
→ 15 генераторов;
→ 8000 головных уборов и 15 000 комплектов непромокаемой одежды;
→ девять мобильных мастерских для ремонта военной техники;
→ шесть ангарных палаток.
Пакет помощи будет профинансирован недавно созданным Украинским фондом.
"Украине не хватает боеприпасов, поэтому пакет пожертвований содержит материалы, которые Украина очень конкретно запросила. Я горжусь тем, что мы в Дании можем выполнить это желание", – сказал исполняющий обязанности министра обороны Трольс Лунд Пульсен.
Вооруженные силы Дании приступили к подготовке пакета помощи, чтобы его можно было передать Украине как можно скорее.
- Дания, Германия и Нидерланды передадут Украине не менее 100 танков Leopard 1.
- Сегодня в Дании объявили о создании фонда для военной, гражданской и деловой помощи Украине в размере более $1 млрд.
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