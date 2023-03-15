Дания объявила о крупном пакете военной помощи Украине с ракетами для ПВО и пулеметами

Дания отправит Украине еще один пакет военной помощи стоимостью более $141 млн, в который войдут боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые мины и ракеты для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщается на сайте Минобороны Дании.

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В новый пакет военной помощи стоимостью 1 млрд датских крон (более $141 млн) войдут:

→ патроны калибра 5,56 мм для стрелкового оружия;

→ 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы;

→ противотанковые мины;

→ материалы для 155-мм артиллерийских боеприпасов;

→ ракеты для систем ПВО;

→ 21 робот для обезвреживания бомб;

→ закупка нелетальных материалов через НАТО на сумму до 100 млн датских крон;

→ 15 генераторов;

→ 8000 головных уборов и 15 000 комплектов непромокаемой одежды;

→ девять мобильных мастерских для ремонта военной техники;

→ шесть ангарных палаток.

Пакет помощи будет профинансирован недавно созданным Украинским фондом.

"Украине не хватает боеприпасов, поэтому пакет пожертвований содержит материалы, которые Украина очень конкретно запросила. Я горжусь тем, что мы в Дании можем выполнить это желание", – сказал исполняющий обязанности министра обороны Трольс Лунд Пульсен.

Вооруженные силы Дании приступили к подготовке пакета помощи, чтобы его можно было передать Украине как можно скорее.

Дания, Германия и Нидерланды передадут Украине не менее 100 танков Leopard 1.

Сегодня в Дании объявили о создании фонда для военной, гражданской и деловой помощи Украине в размере более $1 млрд.

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Оксана Житнюк

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