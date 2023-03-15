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Дания объявила о крупном пакете военной помощи Украине с ракетами для ПВО и пулеметами

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 17:45
Дания объявила о крупном пакете военной помощи Украине с ракетами для ПВО и пулеметами - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Дания отправит Украине еще один пакет военной помощи стоимостью более $141 млн, в который войдут боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые мины и ракеты для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщается на сайте Минобороны Дании.

В новый пакет военной помощи стоимостью 1 млрд датских крон (более $141 млн) войдут:

→ патроны калибра 5,56 мм для стрелкового оружия;
→ 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы;
→ противотанковые мины;
→ материалы для 155-мм артиллерийских боеприпасов;
→ ракеты для систем ПВО;
→ 21 робот для обезвреживания бомб;
→ закупка нелетальных материалов через НАТО на сумму до 100  млн датских крон;
→ 15 генераторов;
→ 8000 головных уборов и 15 000 комплектов непромокаемой одежды;
→ девять мобильных мастерских для ремонта военной техники;
→ шесть ангарных палаток.

Пакет помощи будет профинансирован недавно созданным Украинским фондом.

"Украине не хватает боеприпасов, поэтому пакет пожертвований содержит материалы, которые Украина очень конкретно запросила. Я горжусь тем, что мы в Дании можем выполнить это желание", – сказал исполняющий обязанности министра обороны Трольс Лунд Пульсен.

Вооруженные силы Дании приступили к подготовке пакета помощи, чтобы его можно было передать Украине как можно скорее.

  • Дания, Германия и Нидерланды передадут Украине не менее 100 танков Leopard 1.
  • Сегодня в Дании объявили о создании фонда для военной, гражданской и деловой помощи Украине в размере более $1 млрд.

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Оксана Житнюк
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