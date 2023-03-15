UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Союзники Украины ищут инновационное решение проблемы с боеприпасами – глава Пентагона

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 17:09
Союзники Украины ищут инновационное решение проблемы с боеприпасами – глава Пентагона - Фото
Ллойд Остин (Фото: EPA)

Страны-члены контактной группы по вопросам обороны Украины ищут инновационное решение проблемы с боеприпасами. Об этом сказал министр обороны Ллойд Остин, выступая на открытии очередной встречи в формате "Рамштайн".

Глава Пентагона подчеркнул, что контактная группа сосредоточена на координации долгосрочной поддержки Украины и союзникам необходимо найти способы предоставить ВСУ новые боеприпасы и системы ПВО.

"Чтобы увеличить производство боеприпасов, члены этой контактной группы собираются вместе для разработки инновационного решения проблем промышленного производства", – сказал Остин.

Он выразил уверенность, что союзники продолжат делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Украины этой весной и в дальнейшем.

Читайте также: Рамштайн начался со сбитого дрона. "Это добавит союзникам решительности" – Вениславский

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон боеприпасы война военная помощь рамштайн Ллойд Остин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 