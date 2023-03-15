Союзники Украины ищут инновационное решение проблемы с боеприпасами – глава Пентагона

Страны-члены контактной группы по вопросам обороны Украины ищут инновационное решение проблемы с боеприпасами. Об этом сказал министр обороны Ллойд Остин, выступая на открытии очередной встречи в формате "Рамштайн".

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Глава Пентагона подчеркнул, что контактная группа сосредоточена на координации долгосрочной поддержки Украины и союзникам необходимо найти способы предоставить ВСУ новые боеприпасы и системы ПВО.

"Чтобы увеличить производство боеприпасов, члены этой контактной группы собираются вместе для разработки инновационного решения проблем промышленного производства", – сказал Остин.

Он выразил уверенность, что союзники продолжат делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Украины этой весной и в дальнейшем.

ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.

В Пентагоне заявили, что Украину ждет тяжелая борьба против России весной и летом, и пообещали помочь решить проблему боеприпасов.

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Наталія Медведєва

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