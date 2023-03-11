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Первые танки Leopard 1 должны появиться в Украине уже весной — Минобороны Дании

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 13:49
Первые танки Leopard 1 должны появиться в Украине уже весной — Минобороны Дании - Фото
Танки Leopard 1 (Фото: Ministério da Defesa)

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что первые танки Leopard 1 должны появиться в Украине уже весной. Об этом он сообщил при посещении компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, которая готовит боевые машины к отправке.

По его словам, Дания, Германия и Нидерланды передадут Украине не менее 100 Leopard 1, а работа по подготовке танков продолжается, чтобы можно было передать их как можно скорее. 

"Мы все еще надеемся, что весной сможем поставить Украине первые танки", — сказал Поульсен.

Дания запустила проект по ремонту танков Leopard 1A5 совместно с Нидерландами и Германией в начале февраля. Первая цель — как можно быстрее доставить танки двум батальонам, что составляет примерно 80 машин. 

В рамках проекта Украина получит курсы обучения эксплуатации танков, а также запасные части и боекомплект.

Читайте также: Минобороны Германии: Танки Leopard 2 от ФРГ и Португалии будут в Украине к концу марта

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