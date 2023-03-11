Первые танки Leopard 1 должны появиться в Украине уже весной — Минобороны Дании
Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что первые танки Leopard 1 должны появиться в Украине уже весной. Об этом он сообщил при посещении компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, которая готовит боевые машины к отправке.
"Мы все еще надеемся, что весной сможем поставить Украине первые танки", — сказал Поульсен.
Дания запустила проект по ремонту танков Leopard 1A5 совместно с Нидерландами и Германией в начале февраля. Первая цель — как можно быстрее доставить танки двум батальонам, что составляет примерно 80 машин.
В рамках проекта Украина получит курсы обучения эксплуатации танков, а также запасные части и боекомплект.
- 7 февраля 2023 года правительство Германии выдало немецким производителям лицензию на поставку Украине до 178 танков Leopard 1A5.
- 2 марта Шольц заявил, что Германия передаст Украине новые ВСУ Gepard и систему IRIS-T в ближайшие недели.
- В этот же день он сказал, что Россия не победит в войне.
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