Дания сформирует фонд помощи Украине в размере $1 млрд
Дания намерена сформировать фонд для военной, гражданской и деловой помощи Украине в размере более $1 млрд. Об этом сообщает Reuters.
Как заявили в правительстве Дании, в стране намерены создать фонд в размере 7 млрд датских крон ($1,01 млрд) для оказания военной, гражданской и деловой помощи Украине.
Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен сообщил журналистам, что структура фонда "во многом отражает пожелания Украины, которые теперь, помимо военной и гуманитарной помощи, касаются также послевоенной реконструкции".
Создание и структура фонда одобрены парламентом Дании.
5,4 млрд крон будут направлены на оказание военной помощи, 1,2 млрд крон - помощь гражданскому населению и 0,4 млрд крон на финансирование участия датских компаний в восстановлении Украины.
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