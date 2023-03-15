Дания сформирует фонд помощи Украине в размере $1 млрд

Дания намерена сформировать фонд для военной, гражданской и деловой помощи Украине в размере более $1 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как заявили в правительстве Дании, в стране намерены создать фонд в размере 7 млрд датских крон ($1,01 млрд) для оказания военной, гражданской и деловой помощи Украине.

Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен сообщил журналистам, что структура фонда "во многом отражает пожелания Украины, которые теперь, помимо военной и гуманитарной помощи, касаются также послевоенной реконструкции".

Создание и структура фонда одобрены парламентом Дании.

5,4 млрд крон будут направлены на оказание военной помощи, 1,2 млрд крон - помощь гражданскому населению и 0,4 млрд крон на финансирование участия датских компаний в восстановлении Украины.

В феврале 2023 года Эстония предложила странам ЕС совместно инвестировать 4 млрд евро на закупку 1 млн боеприпасов для Украины.

24 февраля и.о. министра обороны Дании Трольс Лунд Пульсен заявил, что страна "открыта" к идее предоставления истребителей Украине

20 марта ожидается договоренность стран ЕС по финансированию военной помощи Украине на встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.