UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дания сформирует фонд помощи Украине в размере $1 млрд

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 11:02
Дания сформирует фонд помощи Украине в размере $1 млрд - Фото
Ларс Локке Расмуссен (Фото - EPA)

Дания намерена сформировать фонд для военной, гражданской и деловой помощи Украине в размере более $1 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Как заявили в правительстве Дании, в стране намерены создать фонд в размере 7 млрд датских крон ($1,01 млрд) для оказания военной, гражданской и деловой помощи Украине.

Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен сообщил журналистам, что структура фонда "во многом отражает пожелания Украины, которые теперь, помимо военной и гуманитарной помощи, касаются также послевоенной реконструкции".

Создание и структура фонда одобрены парламентом Дании. 

5,4 млрд крон будут направлены на оказание военной помощи, 1,2 млрд крон -  помощь гражданскому населению и 0,4 млрд крон на финансирование участия датских компаний в восстановлении Украины.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дания военная помощь помощь Украине Ларс Локке Расмуссен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 