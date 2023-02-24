Дания "открыта" к идее предоставления Украине истребителей – министр обороны
Дания "открыта" к идее предоставления истребителей Украине, заявил и.о. министра обороны страны Трольса Лунда Пульсена. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на датский государственный вещатель DR.
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"Я не исключаю, что в какой-то момент может возникнуть необходимость рассмотреть предоставление истребителей", – сказал он.
По данным вооруженных сил Дании, с 1970-х годов ВВС Дании приобрели 77 самолетов F-16. Сообщается, что около 30 из них работают, пишет Sky News.
5 февраля глава МО Резников заявил, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна страна, но скоро заявят об обучении.
22 февраля президент Польши Анджей Дуда сказал, что если для обороны Украины нужны истребители, союзники должны предоставить ей боевые самолеты.
Президент США Джо Байден и президент Владимир Зеленский обсуждали вопросы передачи Украине истребителей F-16 во время визита американского лидера в Киев.
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