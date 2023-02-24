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Дания "открыта" к идее предоставления Украине истребителей – министр обороны

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 12:28
Дания
F-16 (фото - EPA)

Дания "открыта" к идее предоставления истребителей Украине, заявил и.о. министра обороны страны Трольса Лунда Пульсена. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на датский государственный вещатель DR.

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"Я не исключаю, что в какой-то момент может возникнуть необходимость рассмотреть предоставление истребителей", – сказал он.

По данным вооруженных сил Дании, с 1970-х годов ВВС Дании приобрели 77 самолетов F-16. Сообщается, что около 30 из них работают, пишет Sky News.

Вадим Ребрина
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самолет дания истребитель авиация f-16
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