Помощь Украине должна включать истребители, а пока готовим танки Leopard – Анджей Дуда

Если для обороны Украины нужны истребители, союзники должны предоставить ей и боевые самолеты. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На вопрос, входят ли истребители в список необходимой Украине военной помощи, президент Польши ответил: "Если есть такая необходимость, то, конечно, да".

Он также отметил, что главная проблема "в том, когда украинские пилоты будут готовы летать на современных самолетах НАТО", таких, как F-16, Mirage, Eurofighter, потому что подготовка пилота гораздо сложнее и намного дольше, чем обучение танкиста.

Дуда сказал, что принадлежащие Польше танки Leopard "готовы к отправке" в Украину и что экипажи ВСУ, которые сейчас проходят обучение в Польше, будут готовы "в течение месяца вернуться в Украину вместе с танками".

При этом он отметил, что у Польши "серьезные проблемы" с получением из Германии запчастей для этих танков. Дуда уточнил, что "в других странах тоже есть проблемы с Leopard, потому что у немцев серьезные проблемы с запчастями".

"Мы не понимаем этой ситуации, но так оно и есть", – сказал президент Польши.

В том же интервью Дуда сказал, что поддержка Украины важна для всего свободного мира, поскольку если Украина выстоит против имперских амбиций России, то Россия вынуждена будет об этих имперских амбициях забыть.

5 февраля глава МО Резников заявил, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".

17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна страна, но скоро заявят об обучении.

17 февраля Дуда сказал, что Польша рассмотрит вопрос передачи Украине самолетов МиГ-29, которые есть на вооружении польской армии.

Читайте также: Дуда: Украина должна получить истребители, чтобы отразить угрозу со стороны России

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.