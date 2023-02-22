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Помощь Украине должна включать истребители, а пока готовим танки Leopard – Анджей Дуда

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 22:08
Помощь Украине должна включать истребители, а пока готовим танки Leopard – Анджей Дуда - Фото
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (фото - МИД)

Если для обороны Украины нужны истребители, союзники должны предоставить ей и боевые самолеты. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN.  

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На вопрос, входят ли истребители в список необходимой Украине военной помощи, президент Польши ответил: "Если есть такая необходимость, то, конечно, да".

Он также отметил, что главная проблема "в том, когда украинские пилоты будут готовы летать на современных самолетах НАТО", таких, как F-16, Mirage, Eurofighter, потому что подготовка пилота гораздо сложнее и намного дольше, чем обучение танкиста.

Дуда сказал, что принадлежащие Польше танки Leopard "готовы к отправке" в Украину и что экипажи ВСУ, которые сейчас проходят обучение в Польше, будут готовы "в течение месяца вернуться в Украину вместе с танками".

При этом он отметил, что у Польши "серьезные проблемы" с получением из Германии запчастей для этих танков. Дуда уточнил, что "в других странах тоже есть проблемы с Leopard, потому что у немцев серьезные проблемы с запчастями".

"Мы не понимаем этой ситуации, но так оно и есть", – сказал президент Польши.

В том же интервью Дуда сказал, что поддержка Украины важна для всего свободного мира, поскольку если Украина выстоит против имперских амбиций России, то Россия вынуждена будет об этих имперских амбициях забыть. 

Читайте также: Дуда: Украина должна получить истребители, чтобы отразить угрозу со стороны России

Сергій Бережний
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война польша истребители анджей дуда военная помощь Leopard
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