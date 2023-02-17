Дуда: Украина должна получить истребители, чтобы отразить угрозу со стороны России

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна получить истребители, чтобы отразить угрозу со стороны России. Об этом Дуда сказал в интервью Sky News во время своего визита в Великобританию.

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После недавней встречи с президентом Владимиром Зеленским президент Польши заявил, что теперь он считает, что в свое время Украина должна получить современные истребители для отражения российской агрессии.

"В будущем им также понадобятся современные самолеты, истребители. Сейчас ценно все, что позволяет им иметь технологическое превосходство над вооруженными силами России", – сказал Дуда.

Как отмечается, Польша была одним из самых активных союзников, настаивающих на увеличении поставок оружия в Украину, но ее президент впервые заявил, что Украина должна получить современные истребители в будущем.

Дуда сказал, что это произойдет не сразу, не в последнюю очередь потому, что украинским пилотам нужно обучение, а также необходимо преодолеть логистические проблемы.

По его словам, старые польские МиГ-29 советского времени могли быть отправлены раньше.

"Это самолеты, на которых украинские пилоты могут работать ежедневно, потому что они сейчас летают на такой технике", – сказал он.

Дуда добавил, что передача Украине в первую очередь МиГ-29 обеспечит поддержку и в определенной степени уравновесит ее силы с РФ.

5 февраля глава МО Резников заявил, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".

14 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос передачи Украине западных истребителей сейчас неактуален, так как необходимо обеспечить украинскую ПВО.

17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна страна, но скоро заявят об обучении.

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Наталія Медведєва

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