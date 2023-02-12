Дуда: F-16 для Украины – очень серьезное решение, его должно принять НАТО

Решение о поставках Украине истребителей F-16 – крайне серьезный шаг для Польши, и она сможет его принять только вместе с союзниками по НАТО. Об этом сказал в интервью BBC президент Польши Анджей Дуда.

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"Решение о передаче самолетов F-16 за пределы Польши – это очень серьезное решение, нам нелегко его принять", – сказал Дуда.

Он подчеркнул, что у Польши сейчас менее 50 самолетов, и для обороны страны этого "определенно недостаточно", поэтому возможны "серьезные проблемы, если мы отдадим хотя бы небольшую часть из них".

В любом случае, сказал президент Польши, любое решение об отправке истребителей "требует общего решения союзников, а это значит, что мы должны принять совместное решение".

В конце января Польша заявила, что готова передать Украине истребители F-16 в координации с союзниками по НАТО.

1 февраля Дуда предложил странам-членам НАТО еще до саммита, который запланирован на июль, разработать гарантии безопасности для Украины.

10 февраля президент Владимир Зеленский более двух часов общался с Дудой, частности, они обсудили повестку будущего саммита НАТО.

Сергій Бережний

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