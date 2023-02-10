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Зеленский и Дуда встретились и обсудили будущий саммит НАТО, говорили более двух часов

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 09:04
Зеленский и Дуда встретились и обсудили будущий саммит НАТО, говорили более двух часов - Фото
Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото: канцелярия президента Польши)

Президент Владимир Зеленский более двух часов общался со своим польским коллегой Анджеем Дудой. В частности, обсудили повестку будущего саммита НАТО. Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

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Встреча президентов состоялась в Жешуве, куда Зеленский прилетел из Брюсселя поздно вечером 9 февраля.

Зеленский рассказал Дуде о том, что было в Брюсселе, Париже и Лондоне.

По словам представителя канцелярии президента Польши Марцина Пжидача, Зеленский и Дуда разговаривали более двух часов.

"Беседа касалась, в том числе ... выстраивания повестки дня предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. На следующей неделе президент Анджей Дуда встретится с генеральным секретарем НАТО, поэтому этот обмен мнениями и информацией между президентами Польши и Украины в контексте этой деятельности здесь очень важен", – сказал Пжидач.

Президенты также обсудили текущую ситуацию на фронте и ситуацию с безопасностью в регионе, а также необходимость дальнейших совместных усилий для оказания военной поддержки Украине в борьбе с российской агрессией.

  • 8 февраля Зеленский посетил Великобританию и получил обещания поставок дальнобойного ракетного вооружения и начала обучения украинских летчиков на самолетах НАТО.
  • Вечером в Париже Зеленский встретился с Макроном и Шольцем.
  • 9 февраля президент приехал в Брюссель – выступил перед Европарламентом и посетил саммит ЕС.

Читайте также: "Остановить диктатора". Что Зеленский везет из Брюсселя: итоги

Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский польша анджей дуда
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