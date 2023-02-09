Зеленский: Лучший вариант закончить войну – гарантировать быструю победу Украины

Лучший вариант закончить войну – гарантировать быструю победу Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции перед началом его переговоров с президентом Франции Эмманюелем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в Париже.

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Зеленский напомнил, что Франция традиционно мечтает о сильной мирной Европе, Германия традиционно придерживается рациональной политики, и как можно быстрее покончить с российской агрессией и вернуть мир – это самый рациональный вариант. "Надеюсь, мы сегодня сможем об этом детально поговорить", – сказал он.

Зеленский поблагодарил Макрона, Шольца и других партнеров по коалиции за помощь, которую они оказывают Украине для отражения российской агрессии, и особо подчеркнул, что и Франция, и Германия проявляют лидерство в вопросах поставки ВСУ передовых наступательных вооружений.

"Это очень важно – уметь быть благодарными. Именно благодарность цементирует альянсы", – подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что именно Макрон первым поддержал Украину поставками легких танков, а Шольц первым передал передовую систему противовоздушной обороны.



"Это были только два шага, но оба – исторические, и я благодарю вас за них", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что единство перед лицом российского вторжения стало новой силой объединенной Европы, и что вся Европа мечтает, чтобы развязанная Россией война как можно скорее закончилась.

"Чем раньше Украина сможет получить современное дальнобойное оружие, чем быстрее наши пилоты получат современные самолеты, чем мощнее будет наша "танковая коалиция" – тем быстрее закончится агрессия России и мы вернем Европе надежный мир", – сказал Зеленский.

8 февраля Зеленский прилетел в Британию. Он встретился с премьер-министром Риши Сунаком, выступил перед британским парламентом.

Сунак заявил, что цель Британии – победа Украины на поле боя в этом году.

8 февраля поздно вечером Зеленский после окончания визита в Британию прилетел во Францию.

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Сергій Бережний

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