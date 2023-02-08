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Зеленский уже приземлился в Париже: там его ждут Макрон и Шольц – видео

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 23:13
Зеленский уже приземлился в Париже: там его ждут Макрон и Шольц – видео - Фото
Фото - AIRLIVE, Twitter

Президент Владимир Зеленский после визита в Великобританию отправился во Францию. Его самолет уже приземлился в Париже, сообщает BFMTV.

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В аэропорту Зеленского встретил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Зеленский отправится в Елисейский дворец, где его ждут президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский франция париж
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