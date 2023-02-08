Зеленский уже приземлился в Париже: там его ждут Макрон и Шольц – видео

Президент Владимир Зеленский после визита в Великобританию отправился во Францию. Его самолет уже приземлился в Париже, сообщает BFMTV.

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В аэропорту Зеленского встретил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Зеленский отправится в Елисейский дворец, где его ждут президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Volodymyr Zelensky accueilli à Paris par Sébastien Lecornu pic.twitter.com/dlo5T43Ack — BFMTV (@BFMTV) February 8, 2023

Оксана Житнюк

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