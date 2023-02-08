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Зеленский: Давайте сделаем так, чтобы россияне думали, когда начнется наступление ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 22:59
Зеленский: Давайте сделаем так, чтобы россияне думали, когда начнется наступление ВСУ - Фото
Володимир Зеленський і Ріші Сунак (Фото - flickr.com)

Президент Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос, когда может начаться новая волна российского наступления – подчеркнул, что лучше сделать так, чтобы россияне думали о предстоящем наступлении ВСУ. Об этом он в ходе пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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Зеленского спросили, когда именно должно начаться прогнозируемое наступление РФ, и что Украине нужно в связи с этим.

"Мы живем в состоянии войны. И говорить и думать о том, когда начнется наступление… А прекращалось ли оно? Просто оно было другой мощности. Давайте сделаем так, чтобы россияне сидели и думали, когда украинское наступление начнется. И думали, ка ким выходить с нашей территории", – сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, что необходимо украинской армии, президент сказал, что "техники нужно очень много и абсолютно разной". Он подчеркнул, что это зависит от направления и ситуации на фронте.

Зеленский напомнил о том, что РФ регулярно атакует гражданское население ракетами и дронами-камикадзе, в связи с чем Украина нуждается в укрепление противовоздушной обороны.

Говоря о том, что нужно на поле боя, Зеленский выделил бронетехнику, танки, истребители и дальнобойное оружие. Последний пункт президент назвал приоритетом №1 для того, чтобы оттеснить врага.

"И я очень счастлив, что Британия нас услышала, и я хотел бы, чтобы и другие лидеры нас услышали", – сказал Зеленский.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война наступление
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