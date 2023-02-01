Польша предложила странам НАТО договориться о гарантиях безопасности для Украины

Президент Польши Анджей Дуда предложил странам-членам НАТО до саммита, который запланирован на июль, разработать гарантии безопасности для Украины. Об этом Дуда сказал во время визита в Латвию, передает Niedziela.

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Дуда заявил, что до саммита НАТО стоило бы вместе с союзниками выработать "договоренность в виде предоставления Украине конкретных гарантий безопасности со стороны НАТО".

Он также подчеркнул, что Польша и Латвия продолжают поддерживать усилия Украины по вступлению в НАТО, добавив, что, несмотря на войну, Украина пытается реализовать реформы, указанные Европейским Союзом.

"Это свидетельствует о решимости Украины присоединиться к Европейскому Союзу", – добавил президент Польши.

Дуда отметил, что и Польша, и Латвия продолжают политику поддержки Украины, передавая ей оружие.

"Украинская армия должна получить от нас достаточно техники, чтобы иметь возможность остановить наступление, а затем дать отпор российской армии, чтобы вернуть себе оккупированные ею территории", – сказал президент Польши.

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На конец января 2023 года Польша готова передать Украине истребители F-16 в координации с союзниками по НАТО.

Кроме того, Польша постарается сократить обучение украинских военных на Leopard с десяти до пяти недель.

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Наталія Медведєва

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