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Польша предложила странам НАТО договориться о гарантиях безопасности для Украины

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 15:28
Польша предложила странам НАТО договориться о гарантиях безопасности для Украины - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда предложил странам-членам НАТО до саммита, который запланирован на июль, разработать гарантии безопасности для Украины. Об этом Дуда сказал во время визита в Латвию, передает Niedziela.

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Дуда заявил, что до саммита НАТО стоило бы вместе с союзниками выработать "договоренность в виде предоставления Украине конкретных гарантий безопасности со стороны НАТО".

Он также подчеркнул, что Польша и Латвия продолжают поддерживать усилия Украины по вступлению в НАТО, добавив, что, несмотря на войну, Украина пытается реализовать реформы, указанные Европейским Союзом.

"Это свидетельствует о решимости Украины присоединиться к Европейскому Союзу", – добавил президент Польши.

Дуда отметил, что и Польша, и Латвия продолжают политику поддержки Украины, передавая ей оружие.

"Украинская армия должна получить от нас достаточно техники, чтобы иметь возможность остановить наступление, а затем дать отпор российской армии, чтобы вернуть себе оккупированные ею территории", – сказал президент Польши.

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Наталія Медведєва
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война нато анджей дуда гарантии безопасности
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