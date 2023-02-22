Дуда: Для свободного мира жизненно важно, чтобы Россия забыла об имперских амбициях

Поддержка Украины важна для всего свободного мира, поскольку если Украина выстоит против имперских амбиций России, то Россия вынуждена будет об этих имперских амбициях забыть. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Россия пытается дестабилизировать множество стран по всему миру, а Украина пострадала от лобовой атаки с ее стороны, сказал Дуда.

"Это демонстрация того, что Россия восстанавливает свои имперские амбиции. Но Россия должна это прекратить. Свободный мир должен заставить Россию от этого отказаться... Именно поэтому мы поддерживаем Украину, потому что если Украина выстоит против имперских амбиций России, то Россия должна будет остановить эти имперские амбиции", – сказал президент Польши.

Дуда перечислил страны, на которые Россия пыталась оказать влияние, включая Грузию, Молдову и Сирию. Он подчеркнул, что причиной этого являются именно "колониальные амбиции".

"Россия хочет подчинить себе другие народы и другие страны. Она хочет на них нажиться. И лучший пример тому – сегодняшняя Украина", — сказал он.

Дуда также отметил, что поставки современного оружия имеют ключевое значение для защиты Украины от агрессии России.

На конец января 2023 года Польша готова была передать Украине истребители F-16 в координации с союзниками по НАТО.

Кроме того, Польша постарается сократить обучение украинских военных на Leopard с десяти до пяти недель.

Читайте также: Дуда – Зеленскому: Когда победите Россию и они приползут на коленях, ведите их в Переяслав

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.