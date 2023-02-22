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Дуда: Для свободного мира жизненно важно, чтобы Россия забыла об имперских амбициях

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 21:46
Дуда: Для свободного мира жизненно важно, чтобы Россия забыла об имперских амбициях - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Поддержка Украины важна для всего свободного мира, поскольку если Украина выстоит против имперских амбиций России, то Россия вынуждена будет об этих имперских амбициях забыть. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN.

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Россия пытается дестабилизировать множество стран по всему миру, а Украина пострадала от лобовой атаки с ее стороны, сказал Дуда.

"Это демонстрация того, что Россия восстанавливает свои имперские амбиции. Но Россия должна это прекратить. Свободный мир должен заставить Россию от этого отказаться... Именно поэтому мы поддерживаем Украину, потому что если Украина выстоит против имперских амбиций России, то Россия должна будет остановить эти имперские амбиции", – сказал президент Польши.

Дуда перечислил страны, на которые Россия пыталась оказать влияние, включая Грузию, Молдову и Сирию. Он подчеркнул, что причиной этого являются именно "колониальные амбиции".

"Россия хочет подчинить себе другие народы и другие страны. Она хочет на них нажиться. И лучший пример тому – сегодняшняя Украина", — сказал он.

Дуда также отметил, что поставки современного оружия имеют ключевое значение для защиты Украины от агрессии России.

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Сергій Бережний
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имперское мышление польша анджей дуда помощь Украине колониализм
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