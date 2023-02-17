Польша рассмотрит передачу Украине самолетов МиГ-29 – Дуда

Польша рассмотрит вопрос передачи Украине самолетов МиГ-29, которые есть на вооружении польской армии. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Укринформу.

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По словам Дуды, в случае формирования широкой авиационной коалиции по предоставлению Украине самолетов F-16, Польша, безусловно, присоединится к ней.

Как отметил президент Польши, если без эмоций посмотреть на вопрос предоставления Украине самолетов F-16, то подготовка пилотов для них – долгосрочный процесс.

"Подготовка украинских пилотов требует долгих месяцев обучения, в этом нет никаких сомнений", – сказал Дуда.

Он добавил, что если Киеву передадут самолеты МиГ-29, то украинские летчики готовы летать на них практически сразу.

"На самом деле они могли бы на них просто сразу улететь домой. Поэтому, без сомнения, если будут переданы самолеты MиГ-29, то они смогут немедленно усилить защиту Украины, и это очень важно. Конечно, очень мало стран НАТО имеют самолеты МиГ. У нас есть еще несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", – сказал Дуда.

5 февраля глава МО Резников заявил, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".

14 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос передачи Украине западных истребителей сейчас неактуален, так как необходимо обеспечить украинскую ПВО.

17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна страна, но скоро заявят об обучении.

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Наталія Медведєва

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