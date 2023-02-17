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Польша рассмотрит передачу Украине самолетов МиГ-29 – Дуда

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 23:59
Польша рассмотрит передачу Украине самолетов МиГ-29 – Дуда - Фото
Анджей Дуда (фото: EPA)

Польша рассмотрит вопрос передачи Украине самолетов МиГ-29, которые есть на вооружении польской армии. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Укринформу.

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По словам Дуды, в случае формирования широкой авиационной коалиции по предоставлению Украине самолетов F-16, Польша, безусловно, присоединится к ней.

Как отметил президент Польши, если без эмоций посмотреть на вопрос предоставления Украине самолетов F-16, то подготовка пилотов для них – долгосрочный процесс.

"Подготовка украинских пилотов требует долгих месяцев обучения, в этом нет никаких сомнений", – сказал Дуда.

Он добавил, что если Киеву передадут самолеты МиГ-29, то украинские летчики готовы летать на них практически сразу.

"На самом деле они могли бы на них просто сразу улететь домой. Поэтому, без сомнения, если будут переданы самолеты MиГ-29, то они смогут немедленно усилить защиту Украины, и это очень важно. Конечно, очень мало стран НАТО имеют самолеты МиГ. У нас есть еще несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", – сказал Дуда.

  • 5 февраля глава МО Резников заявил, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".

  • 14 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос передачи Украине западных истребителей сейчас неактуален, так как необходимо обеспечить украинскую ПВО.

  • 17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна страна, но скоро заявят об обучении.

Читайте также: Дуда: Украина должна получить истребители, чтобы отразить угрозу со стороны России

Наталія Медведєва
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