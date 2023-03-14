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Боррель: Помощь Украине боеприпасами будет согласована 20 марта на встрече министров ЕС

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 16:40
Боррель: Помощь Украине боеприпасами будет согласована 20 марта на встрече министров ЕС - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Договоренность по соглашению о военной помощи Украине будет достигнута на встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 20 марта. Об этом сказано в заявлении верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля.

Боррель напомнил о сделанных им трех предложениях, которые должны будут обсуждаться на встрече 20 марта.

Речь шла о необходимости наладить передачу Украине большего количества артиллерийских боеприпасов, в том числе калибра 155 мм, за счет Европейского фонда мира; ускоренной закупке снарядов калибра 155 мм для нужд государств-членов ЕС и обеспечения долгосрочной поддержки Украины; а также об инвестициях в быстрое наращивание производственных возможностей оборонной промышленности ЕС.

Он также подчеркнул, что все эти три направления взаимообусловлены и должны идти параллельно, а также необходимы для поддержки Украины "в борьбе с величайшей угрозой миру и демократии в Европе со времен Второй мировой войны".

  • В феврале 2023 года Эстония предложила странам ЕС совместно инвестировать 4 млрд евро на закупку 1 млн боеприпасов для Украины.
  • Боррель призвал страны ЕС поделиться с Украиной боеприпасами из своих арсеналов.
  • ЕС планирует резко увеличить производство боеприпасов, прежде всего для Украины: в Еврокомиссии озвучили план из трех компонентов.
  • По данным Politico, ЕС ищет страны, не входящие в блок, чтобы объединить свои усилия по коллективному предоставлению боеприпасов Украине. 

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Сергій Бережний
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боеприпасы евросоюз военная помощь Жозеп Боррель 155 мм
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