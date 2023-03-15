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Канада передает Украине 8000 снарядов калибра 155 мм и начала поставлять обещанные танки

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 22:20
Канада передает Украине 8000 снарядов калибра 155 мм и начала поставлять обещанные танки - Фото
Аніта Ананд (фото - EPA)

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о дополнительной военной помощи ВСУ в ходе десятого заседания союзников Украины в формате "Рамштайн". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Канады.

Канада передаст Украине из арсенала своих вооруженных сил около 8000 снарядов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет для систем противовоздушной обороны.

Также Канада предоставит более 1800 единиц 105-мм учебных боеприпасов для танков. Эти боеприпасы поддержат объявленную Данией, Германией и Нидерландами передачу Leopard 1.

На Рамштайне-10 Ананд подтвердила, что Канада начала поставки дополнительных основных боевых танков Leopard 2, обещанных страной в конце февраля. Всего Канада передает Украине восемь основных боевых танков Leopard 2, четыре из которых уже в Польше. Также в Польшу прибыли канадские инструкторы для обучения украинских танкистов.

Ожидается, что все восемь обещанных Канадой танков Leopard 2, а также ранее анонсированная бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы будут в Украине в ближайшие недели.

  • Сегодня Дания объявила о крупном пакете военной помощи Украине на $141 млн с ракетами для ПВО и пулеметами.
  • Резников заявил, что Рамштайн-10 "вселяет оптимизм" – формируется "бронированный кулак", обещаны боеприпасы и усиление украинской ПВО.
  • Остин объявил о расширении танковой коалиции – уже девять стран передают Украине 150 Leopard.

Читайте также: Остин: Сейчас мы переживаем критический момент в борьбе Украины за свободу

Оксана Житнюк
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