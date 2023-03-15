Канада передает Украине 8000 снарядов калибра 155 мм и начала поставлять обещанные танки
Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о дополнительной военной помощи ВСУ в ходе десятого заседания союзников Украины в формате "Рамштайн". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Канады.
Канада передаст Украине из арсенала своих вооруженных сил около 8000 снарядов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет для систем противовоздушной обороны.
Также Канада предоставит более 1800 единиц 105-мм учебных боеприпасов для танков. Эти боеприпасы поддержат объявленную Данией, Германией и Нидерландами передачу Leopard 1.
На Рамштайне-10 Ананд подтвердила, что Канада начала поставки дополнительных основных боевых танков Leopard 2, обещанных страной в конце февраля. Всего Канада передает Украине восемь основных боевых танков Leopard 2, четыре из которых уже в Польше. Также в Польшу прибыли канадские инструкторы для обучения украинских танкистов.
Ожидается, что все восемь обещанных Канадой танков Leopard 2, а также ранее анонсированная бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы будут в Украине в ближайшие недели.
- Сегодня Дания объявила о крупном пакете военной помощи Украине на $141 млн с ракетами для ПВО и пулеметами.
- Резников заявил, что Рамштайн-10 "вселяет оптимизм" – формируется "бронированный кулак", обещаны боеприпасы и усиление украинской ПВО.
- Остин объявил о расширении танковой коалиции – уже девять стран передают Украине 150 Leopard.
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