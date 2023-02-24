Канада удвоила количество танков Leopard 2 для Украины

Сегодня, 24 февраля, правительство Канады приняло решение удвоить количество танков Leopard 2, которые страна передаст Украине. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новых мерах по продолжению поддержки Украины, в том числе о передаче новой военной техники.

Трюдо объявил, что Канада предоставит четыре дополнительных основных боевых танка Leopard 2 для поддержки Вооруженных Сил Украины, увеличив свой вклад в общей сложности до восьми танков.

Канада также предоставит бронированную ремонтно-эвакуационную машину и более 5000 единиц 155-мм боеприпасов.

Как отмечается, четыре ранее обещанных основных боевых танка Leopard 2 уже отправлены в Польшу, и группа инструкторов Вооруженных сил Канады в настоящее время обучает украинских танкистов.

Сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что его страна уже передала первые танки Leopard 2 немецкого производства в Украину. Также Польша вскоре передаст Украине танки PT-91.

Ранее Моравецкий заявил, что Польша предоставит Украине истребители, но не будет делать это первой.

Читайте также: Первые Leopard 2 в Украине. Премьер Польши передал танки украинским военным – видео

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.