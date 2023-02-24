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Канада удвоила количество танков Leopard 2 для Украины

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 22:25
Канада удвоила количество танков Leopard 2 для Украины - Фото
Джастин Трюдо (Фото: EPA)

Сегодня, 24 февраля, правительство Канады приняло решение удвоить количество танков Leopard 2, которые страна передаст Украине. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новых мерах по продолжению поддержки Украины, в том числе о передаче новой военной техники.

Трюдо объявил, что Канада предоставит четыре дополнительных основных боевых танка Leopard 2 для поддержки Вооруженных Сил Украины, увеличив свой вклад в общей сложности до восьми танков.

Канада также предоставит бронированную ремонтно-эвакуационную машину и более 5000 единиц 155-мм боеприпасов.

Как отмечается, четыре ранее обещанных основных боевых танка Leopard 2 уже отправлены в Польшу, и группа инструкторов Вооруженных сил Канады в настоящее время обучает украинских танкистов.

Читайте также: Первые Leopard 2 в Украине. Премьер Польши передал танки украинским военным – видео

Наталія Медведєва
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война канада Джастин Трюдо танк военная помощь Leopard 2
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