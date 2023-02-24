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В Украину поставлены первые танки Leopard 2 — министр обороны Польши

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 13:45
В Украину поставлены первые танки Leopard 2 — министр обороны Польши - Фото
Танк Leopard 2 (Фото: EPA)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна уже передала первые танки Leopard 2 немецкого производства в Украину. Об этом он сообщил на заседании Совета национальной безопасности 24 февраля, передает RMF 24.

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По его словам, Польша уже поставила первую партию немецких танков в Украину.

Блащак не называл точное количество переданных боевых машин.

Всего страна обязалась передать Украине танковую роту Leopard 2 — это 14 штук. 

Ранее издание Bloomberg сообщало, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который сегодня находится с визитом в Киеве, также объявит о поставке танков. 

Обучение украинских экипажей на Leopard 2 уже несколько недель проходит на полигоне в Свентошуве.

14 февраля на встрече в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что в общей сложности восемь стран будут поставлять Украине танки немецкого производства Leopard. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков. Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил надежду на то, что Украина получит 80 танков Leopard 2 (два батальона) до конца марта, но подчеркнул, что это будет нелегко.

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Дмитро Гриниченко
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Мариуш Блащак война польша танки военная помощь Leopard 2
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