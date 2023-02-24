В Украину поставлены первые танки Leopard 2 — министр обороны Польши

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна уже передала первые танки Leopard 2 немецкого производства в Украину. Об этом он сообщил на заседании Совета национальной безопасности 24 февраля, передает RMF 24.

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По его словам, Польша уже поставила первую партию немецких танков в Украину.

Блащак не называл точное количество переданных боевых машин.

Всего страна обязалась передать Украине танковую роту Leopard 2 — это 14 штук.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который сегодня находится с визитом в Киеве, также объявит о поставке танков.

Обучение украинских экипажей на Leopard 2 уже несколько недель проходит на полигоне в Свентошуве.

6 февраля 2023 года Моравецкий сказал, что если бы весь мир помогал Украине так, как это делает Польша, война бы закончилась.

9 февраля премьер заявил, что Польша предоставит Украине истребители, но не будет делать это первой.

22 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что помощь Украине должна включать в себя истребители, но пока что страна передаст танки Leopard.

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Дмитро Гриниченко

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