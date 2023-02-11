Шольц: Надеюсь, что Украина получит 80 танков Leopard 2 до конца марта, это будет нелегко
Канцлер Германии Олаф Шольц надеется, что Украина получит 80 танков Leopard 2 до конца марта, но акцентирует, что это будет нелегко. Об этом он сообщил после саммита Европейского Союза, цитирует его Укринформ.
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По его словам, он надеется, что два батальона танков Leopard 2 все таки удастся передать Украине до конца марта, однако это может быть нелегко. Он отметил, что Германия продвигает этот вопрос в переговорах с союзниками.
"Нужно создавать структуры, обучая, организуя поставки запасных частей и боеприпасов, а также налаживая сотрудничество", — сказал канцлер.
Шольц также заявил, что трехсторонняя встреча в Париже с президентами Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном была очень конфиденциальной и информативной в ориентации продолжения поддержки Украины.
- 7 февраля правительство Германии выдало немецким производителям лицензию на поставку Украине до 178 танков Leopard 1A5.
- Украина вряд ли получит новейшую модификацию танков Leopard 2A6 от многих стран, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
- Глава Минобороны ФРГ пообещал, что до конца февраля Украина получит от Германии больше управляемых ракет для ПВО, пять зенитных танков Gepard и пять инженерных танков Dachs.
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