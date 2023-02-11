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Шольц: Надеюсь, что Украина получит 80 танков Leopard 2 до конца марта, это будет нелегко

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 06:46
Шольц: Надеюсь, что Украина получит 80 танков Leopard 2 до конца марта, это будет нелегко - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц надеется, что Украина получит 80 танков Leopard 2 до конца марта, но акцентирует, что это будет нелегко. Об этом он сообщил после саммита Европейского Союза, цитирует его Укринформ.

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По его словам, он надеется, что два батальона танков Leopard 2 все таки удастся передать Украине до конца марта, однако это может быть нелегко. Он отметил, что Германия продвигает этот вопрос в переговорах с союзниками. 

"Нужно создавать структуры, обучая, организуя поставки запасных частей и боеприпасов, а также налаживая сотрудничество", — сказал канцлер.

Шольц также заявил, что трехсторонняя встреча в Париже с президентами Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном была очень конфиденциальной и информативной в ориентации продолжения поддержки Украины. 

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Дмитро Гриниченко
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Германия война танки военная помощь олаф шольц Leopard 2
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