В Украине может появиться новейший танк Panther KF51. Его называют сильнейшим в мире

Украина ведет переговоры о возможной покупке новейшего немецкого танка Panther KF51, который называют сильнейшим в мире. Об этом сообщил генеральный директор компании-производителя Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Handelsblatt.

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По его словам, компания ведет переговоры с Украиной об экспорте танков. Также в Киеве проявили интерес к новой боевой машине пехоты Lynx.

Rheinmetall представила Panther KF51 на выставке в Париже летом 2022 года и назвала его самым сильным боевым танком в мире. Украина может стать первым покупателем боевой машины.

Он отметил, что поставка может состояться в течении 15-18 месяцев.

Для экспорта требуется одобрение правительства канцлера Олафа Шольца, поскольку Panther разработали в Германии.

СПРАВКА. Panther KF51 получит базу шасси танка Leopard 2. Башня, пушка и все системы созданы почти с нуля. Пушечная система увеличила свой калибр до 130-мм по сравнению с обычными для европейских армий 120-мм. Согласно заявленным показателям она должна быть на 50% эффективнее предыдущей пушки. Увеличение диаметра ствола позволит использовать более эффективные снаряды, а главное – больше управляемых и программируемых снарядов и ракет. Новая пушка получила автомат зарядки, поэтому стандартной должности заряжающего уже нет в экипаже. . Panther KF51 получит базу шасси танка Leopard 2. Башня, пушка и все системы созданы почти с нуля. Пушечная система увеличила свой калибр до 130-мм по сравнению с обычными для европейских армий 120-мм. Согласно заявленным показателям она должна быть на 50% эффективнее предыдущей пушки. Увеличение диаметра ствола позволит использовать более эффективные снаряды, а главное – больше управляемых и программируемых снарядов и ракет. Новая пушка получила автомат зарядки, поэтому стандартной должности заряжающего уже нет в экипаже. Заявлено об увеличении темпа стрельбы по сравнению со 120-мм пушкой. Боекомплект Panther KF51 – 20 снарядов. Фронтальное вооружение на орудии FGS не закончилось. Башня получила спаренный с пушкой пулемет калибра 12,7-мм, сзади установлен модуль еще с одним пулеметом, но уже – 7,62-мм. Танк способен запускать дроны-камикадзе. Panther KF51 более защищен, более маневрен и скорострелен, может доставать дронами-камикадзе гораздо больше бронированных целей противника.

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Дмитро Гриниченко

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