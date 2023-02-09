В Украине может появиться новейший танк Panther KF51. Его называют сильнейшим в мире
Украина ведет переговоры о возможной покупке новейшего немецкого танка Panther KF51, который называют сильнейшим в мире. Об этом сообщил генеральный директор компании-производителя Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Handelsblatt.
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По его словам, компания ведет переговоры с Украиной об экспорте танков. Также в Киеве проявили интерес к новой боевой машине пехоты Lynx.
Rheinmetall представила Panther KF51 на выставке в Париже летом 2022 года и назвала его самым сильным боевым танком в мире. Украина может стать первым покупателем боевой машины.
Он отметил, что поставка может состояться в течении 15-18 месяцев.
Для экспорта требуется одобрение правительства канцлера Олафа Шольца, поскольку Panther разработали в Германии.
Заявлено об увеличении темпа стрельбы по сравнению со 120-мм пушкой. Боекомплект Panther KF51 – 20 снарядов. Фронтальное вооружение на орудии FGS не закончилось. Башня получила спаренный с пушкой пулемет калибра 12,7-мм, сзади установлен модуль еще с одним пулеметом, но уже – 7,62-мм. Танк способен запускать дроны-камикадзе. Panther KF51 более защищен, более маневрен и скорострелен, может доставать дронами-камикадзе гораздо больше бронированных целей противника.
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