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"Путин ошибается". Дуда рассказал о разговоре с Зеленским перед началом большой войны

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 13:40
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда рассказал о разговоре с президентом Владимиром Зеленским 23 февраля 2022 года. Об этом он сообщил в интервью RMF 24.

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По его словам, во время встречи в Киеве за день до начала большой войны он и Зеленский знали, что вторжение россиян буквально неизбежно.

Он отметил, что украинский президент сказал ему, что если российский диктатор Владимир Путин думает, что сможет без боя оккупировать Украину, то он ошибается. 

"Украина будет защищаться до последнего момента, люди настроены решительно и имеют восьмилетний опыт войны с 2014 года", — передал слова Зеленского Дуда. 

Польский лидер заявил, что Украина воюет с оккупантами беспрецедентным образом, удивляя весь мир. 

"Россияне не захватили ни одного действительно большого украинского города в этой войне. Это демонстрация невероятного героизма армии Украины, которая определенно меньше российской", — подчеркнул он.

Читайте также: Дуда – Зеленскому: Когда победите Россию и они приползут на коленях, ведите их в Переяслав

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война польша владимир путин анджей дуда
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