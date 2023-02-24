Польша отправит Украине первые танки Leopard 24 февраля — Bloomberg

24 февраля 2023 года Польша отправит в Украину первые из 14 обещанных страной танков Leopard 2. Об этом сообщает Bloomberg.

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Издание пишет, что об этом официально сегодня объявит прибывший в Киев премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

6 февраля 2023 года Моравецкий сказал, что если бы весь мир помогал Украине так, как это делает Польша, война бы закончилась.

9 февраля премьер заявил, что Польша предоставит Украине истребители, но не будет делать это первой.

22 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что помощь Украине должна включать в себя истребители, но пока что страна передаст танки Leopard.

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Мілана Головань

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