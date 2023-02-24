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Польша отправит Украине первые танки Leopard 24 февраля — Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 11:55
Польша отправит Украине первые танки Leopard 24 февраля — Bloomberg - Фото
Танк Leopard 2 (Фото: ЭРА)

24 февраля 2023 года Польша отправит в Украину первые из 14 обещанных страной танков Leopard 2. Об этом сообщает Bloomberg.

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Издание пишет, что об этом официально сегодня объявит прибывший в Киев премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Читайте также: Моравецкий: Польша обратится к Германии насчет Leopard 2, но отправит танки в любом случае

Мілана Головань
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Матеуш Моравецкий танк Leopard 2 война
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