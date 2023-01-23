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Моравецкий: Польша обратится к Германии насчет Leopard 2, но отправит танки в любом случае

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 13:57
Моравецкий: Польша обратится к Германии насчет Leopard 2, но отправит танки в любом случае - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна официально обратится к Германии по поводу передачи танков Leopard 2 Украине, но сделает это в любом случае. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Познани, цитирует его TVN 24.

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По его словам, даже если Берлин не даст официального согласия на запрос Варшавы, то Польша все равно передаст танки Leopard Украине в составе малой коалиции стран. 

Он отметил, что официальный запрос в ФРГ является второстепенным вопросом, но "искрой надежды" стало заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Берлин не будет против передачи танков. 

"Давление имеет смысл. Наши усилия по созданию коалиции государств, которые хотят помочь в этой драматической борьбе Украины, оказываются эффективными", — сказал Моравецкий.

Польский премьер напомнил, что у Германии на вооружении стоит более 350 готовых танков Leopard 2, а еще около 200 находятся на хранении. 

"Даже если в коалиции не будет немцев — мы все равно передадим танки вместе с другими Украине. Условием для нас является построение хотя бы такой небольшой коалиции государств на данный момент", — резюмировал. 

  • 20 января на встрече в формате "Рамштайн" участникам не удалось согласовать поставки Украине немецких танков Leopard 2.
  • При этом союзники договорились, что украинские военные могут начинать проходить обучение на таких танках.
  • В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.

Читайте также: Если танки Leopard передадут Украине другие страны, Германия не будет против – глава МИД 

Дмитро Гриниченко
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Матеуш Моравецкий Германия война польша танки военная помощь Leopard 2
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