Моравецкий: Польша обратится к Германии насчет Leopard 2, но отправит танки в любом случае

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна официально обратится к Германии по поводу передачи танков Leopard 2 Украине, но сделает это в любом случае. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Познани, цитирует его TVN 24.

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По его словам, даже если Берлин не даст официального согласия на запрос Варшавы, то Польша все равно передаст танки Leopard Украине в составе малой коалиции стран.

Он отметил, что официальный запрос в ФРГ является второстепенным вопросом, но "искрой надежды" стало заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Берлин не будет против передачи танков.

"Давление имеет смысл. Наши усилия по созданию коалиции государств, которые хотят помочь в этой драматической борьбе Украины, оказываются эффективными", — сказал Моравецкий.

Польский премьер напомнил, что у Германии на вооружении стоит более 350 готовых танков Leopard 2, а еще около 200 находятся на хранении.

"Даже если в коалиции не будет немцев — мы все равно передадим танки вместе с другими Украине. Условием для нас является построение хотя бы такой небольшой коалиции государств на данный момент", — резюмировал.

20 января на встрече в формате "Рамштайн" участникам не удалось согласовать поставки Украине немецких танков Leopard 2.

При этом союзники договорились, что украинские военные могут начинать проходить обучение на таких танках.

В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.

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Дмитро Гриниченко

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