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Вслед за Leopard Польша передает ВСУ танки PT-91: всего от Варшавы будет 60 боевых машин

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 16:06
Вслед за Leopard Польша передает ВСУ танки PT-91: всего от Варшавы будет 60 боевых машин - Фото
PT-91 Twardy (фото - Минобороны Польши, Małgorzata Zakrzewska)

Помимо танков немецкого производства Leopard 2, Польша вскоре передаст Украине танки PT-91. Об этом объявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая перед журналистами в ходе визита в Киев.

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Моравецкий подчеркнул, что в Польше сейчас идет "очень интенсивное" обучение украинских воинов, и польские инструкторы "под огромным впечатлением" от способностей украинских танкистов.

"Мы в силе передать наши танки очень быстро. Будем передавать очередные Leopard. Но уже сейчас даем танки PT-91 – мы передаем в Украину следующие 60 танков", – сказал польский премьер.

В конце января Моравецкий говорил, что Польша готова передать Украине 60 своих модернизированных танков: из них 30 – PT-91, 14 – Leopard 2.

  • Сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что его страна уже передала первые танки Leopard 2 немецкого производства в Украину. Он не назвал точное количество переданных боевых машин, но всего Польша обязалась передать Украине танковую роту Leopard 2 — это 14 машин. 
  • Ранее Моравецкий заявил, что Польша предоставит Украине истребители, но не будет делать это первой.
Оксана Житнюк
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Матеуш Моравецкий польша танк военная помощь PT-91
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