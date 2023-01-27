Польша приготовила 60 танков PT-91 Twardy для Украины

Польша готова отправить Вооруженным Силам Украины еще несколько десятков танков советского образца – вдобавок к роте немецких "Леопардов". Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в эфире канадского канала CTV News.

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Он напомнил, что именно Польша была первой страной, которая поставила Украине 250 "советских" танков.

"В настоящее время мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков PT-91, а также 14 танков Leopard 2", – назвал он цифры.

Моравецкий напомнил союзникам, что у России может быть несколько тысяч танков, "а по некоторым данным – даже 15 000". "Если мы не хотим, чтобы Украина проиграла, мы должны быть очень открытыми и настойчивыми в своей поддержке", – добавил он.

На вопрос интервьюера об опасениях, ранее высказанных канцлером Германии Олафом Шольцем по поводу того, что поставка танков может быть расценена Россией как эскалация, польский премьер сказал, что "страх – это оружие, нашим оружием должна быть солидарность".

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"Путин ведет себя как актер из старого геополитического театра. Его главная цель – воссоздание Российской империи. Он взял худших из демонов ХХ века, такие как национализм, колониализм и черты тоталитарных практик", – ответил он.

Интервью было взято перед тем, как 26 января вечером Канада решила передать Украине четыре танка Leopard 2 с боеприпасами, а также направить "некоторое количество" военнослужащих, чтобы помочь украинским солдатам приобрести необходимые навыки.

В Оттаве отметили, что есть возможность дальнейших поставок танков.

У президента США Байдена думают над годовщиной вторжения: он может полететь в Европу, возможно, в Польшу, пишет CNN.

На днях Моравецкий напомнил союзникам по НАТО, что если бы не героическая оборона Украины, "вдоль нашей границы были бы россияне".

26 января 2023 года в Польше и Германии обозначили сроки первых поставок танков Leopard 2 Силам обороны Украины: к весне/в начале весны.

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Євген Пилипенко

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