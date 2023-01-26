Канада отправит Украине четыре танка Leopard, запчасти и боеприпасы к ним

Оттава передаст Украине четыре основных боевых танка Leopard 2 канадских Вооруженных сил. Об этом сообщила министр национальной обороны Анита Ананд, передает Global news.

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По словам Ананд, Канада предоставит Украине четыре танка Leopard 2A4, инструкторов, запасные части и боеприпасы.

Как отмечается, глава Минобороны Канады оставила открытой возможность отправки большего количества Leopard 2 в будущем.

Уточняется, что Вооруженные силы Канады располагают 112 танками Leopard 2.

Ананд добавила, что танки будут отправлены в Украину в ближайшие недели и что они боеспособны.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.

Великобритания планирует поставить 14 танков Challenger 2 в Украину в конце марта.

Германия поставит роту танков Leopard 2А6 к концу марта, Польша – в течение нескольких недель.

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Наталія Медведєва

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