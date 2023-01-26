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Канада отправит Украине четыре танка Leopard, запчасти и боеприпасы к ним

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 20:12
Канада отправит Украине четыре танка Leopard, запчасти и боеприпасы к ним - Фото
Танк Leopard 2 (фото - ЕРА)

Оттава передаст Украине четыре основных боевых танка Leopard 2 канадских Вооруженных сил. Об этом сообщила министр национальной обороны Анита Ананд, передает Global news.

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По словам Ананд, Канада предоставит Украине четыре танка Leopard 2A4, инструкторов, запасные части и боеприпасы.

Как отмечается, глава Минобороны Канады оставила открытой возможность отправки большего количества Leopard 2 в будущем.

Уточняется, что Вооруженные силы Канады располагают 112 танками Leopard 2.

Ананд добавила, что танки будут отправлены в Украину в ближайшие недели и что они боеспособны.

Читайте также: Время танков. Коалиция передает Украине Leopard, Abrams и Challenger: что будет дальше

Наталія Медведєва
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танки канада военная помощь Leopard 2
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