Канада отправит Украине четыре танка Leopard, запчасти и боеприпасы к ним
26.01.2023, 20:12
Танк Leopard 2 (фото - ЕРА)
Оттава передаст Украине четыре основных боевых танка Leopard 2 канадских Вооруженных сил. Об этом сообщила министр национальной обороны Анита Ананд, передает Global news.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По словам Ананд, Канада предоставит Украине четыре танка Leopard 2A4, инструкторов, запасные части и боеприпасы.
Как отмечается, глава Минобороны Канады оставила открытой возможность отправки большего количества Leopard 2 в будущем.
Уточняется, что Вооруженные силы Канады располагают 112 танками Leopard 2.
Ананд добавила, что танки будут отправлены в Украину в ближайшие недели и что они боеспособны.
- Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.
- Великобритания планирует поставить 14 танков Challenger 2 в Украину в конце марта.
- Германия поставит роту танков Leopard 2А6 к концу марта, Польша – в течение нескольких недель.
Читайте также: Время танков. Коалиция передает Украине Leopard, Abrams и Challenger: что будет дальше
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии