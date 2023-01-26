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Если бы не героическая оборона Украины, вдоль нашей границы были бы россияне – Моравецкий

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 15:46
Если бы не героическая оборона Украины, вдоль нашей границы были бы россияне – Моравецкий - Фото
Матуеш Моравецкий (фото - ЕРА)

Если бы задумка Кремля с полномасштабным вторжением сработала, то российские войска стояли бы уже по всей восточной границе Польши. Об этом на встрече с еврокомиссаром по кризисному регулированию Янешем Ленарчичем заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, пишет РАР.

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"Представим на мгновение, что в те первые дни войны, когда большинство стран мира призывали Украину эвакуировать свое правительство из Киева <...> Представим, что этот сценарий сработал бы для России. Российские войска стояли бы вдоль всей нашей восточной границы, потому что Беларусь де-факто является протекторатом России", – сказал премьер Польши.

И то, что этого не случилось, "связано с героической обороной Украины, и эту героическую оборону должен поддерживать весь мир", – добавил он.

Моравецкий отметил, что Польша "является ключевой страной", которая пытается организовать эту поддержку. 

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Он отметил, что для того, чтобы Украина могла успешно воевать дальше, важны гуманитарные/логистические коридоры, которые разрабатывались за эти 336 дней тотальной войны совместно с Еврокомиссией и Киевом.

"Мы знаем, что только вместе мы можем помочь Украине пережить это страшное время", – сказал Моравецкий, указав, что Россия по-прежнему "обладает огромными ресурсами".

"Поэтому мы должны помочь Украине выжить за счет ресурсов ЕС, США и всего свободного мира, – сказал премьер Польши и добавил уже о военной помощи ВСУ: – Танки не для парадов. Их производят для поддержки тех, кто борется за свободу и суверенитет".

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Євген Пилипенко
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Матеуш Моравецкий польша танк военная помощь
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