Глава МИД Польши: Это вам не учения, из-за вашей нерешительности в Украине гибнут люди

Цена колебаний политиков в связи с передачей Украине танков Leopard – реальные человеческие жизни. На это указал в Twitter глава МИД Польши Збигнев Рау.

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"Вооружение Украины для отражения российской агрессии — это не какое-то упражнение по принятию решений. Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена колебаний с поставками Leopard. Нам нужны действия прямо сейчас", – написал Рау.

Утром 20 января сообщалось, что на встрече глав Минобороны США и Германии Ллойда Остина и Бориса Писториуса вопрос передачи танков западного образца ВСУ так и не был решен.

18 января сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы готов поставить Украине танки Leopard при условии, что США передут Украине американские танки Abrams. Министр обороны Германии Борис Писториус существование такого условия отрицает.

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Сергій Бережний

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