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Глава МИД Польши: Это вам не учения, из-за вашей нерешительности в Украине гибнут люди

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 19:37
Глава МИД Польши: Это вам не учения, из-за вашей нерешительности в Украине гибнут люди - Фото
Збигнев Рау (Фото - EPA)

Цена колебаний политиков в связи с передачей Украине танков Leopard – реальные человеческие жизни. На это указал в Twitter глава МИД Польши Збигнев Рау.

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"Вооружение Украины для отражения российской агрессии — это не какое-то упражнение по принятию решений. Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена колебаний с поставками Leopard. Нам нужны действия прямо сейчас", – написал Рау.

Утром 20 января сообщалось, что на встрече глав Минобороны США и Германии Ллойда Остина и Бориса Писториуса вопрос передачи танков западного образца ВСУ так и не был решен.

Читайте также: Зеленский раскритиковал Шольца за нерешительность: Вы взрослые люди, дайте Украине танки

Сергій Бережний
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