Сегодня, 24 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал украинским военным первые четыре танка Leopard 2. Соответствующее видео опубликовал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Первые танки Leopard 2 передал Украине Моравецкий, при этом присутствовали украинские военнослужащие, премьер Шмыгаль и министр обороны Алексей Резников.

Сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что его страна уже передала первые танки Leopard 2 немецкого производства в Украину. Он не назвал точное количество переданных боевых машин, но всего Польша обязалась передать Украине танковую роту Leopard 2 — это 14 машин.

Ранее Моравецкий заявил, что Польша предоставит Украине истребители, но не будет делать это первой.

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Наталія Медведєва

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