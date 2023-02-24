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Первые Leopard 2 в Украине. Премьер Польши передал танки украинским военным – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 18:49
Первые танки Leopard в Украине (Фото: Facebook Дениса Шмыгаля)
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Сегодня, 24 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал украинским военным первые четыре танка Leopard 2. Соответствующее видео опубликовал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Первые танки Leopard 2 передал Украине Моравецкий, при этом присутствовали украинские военнослужащие, премьер Шмыгаль и министр обороны Алексей Резников.

  • Сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что его страна уже передала первые танки Leopard 2 немецкого производства в Украину. Он не назвал точное количество переданных боевых машин, но всего Польша обязалась передать Украине танковую роту Leopard 2 — это 14 машин. 
  • Ранее Моравецкий заявил, что Польша предоставит Украине истребители, но не будет делать это первой.

Читайте также: Первые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фото

Наталія Медведєва
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