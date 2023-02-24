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24.02.2023, 18:12

Первые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фото

Цей матеріал також доступний українською
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Первые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фотоПервые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фотоПервые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фотоПервые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фотоПервые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фотоПервые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фотоПервые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фото
Первые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фотоПервые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фотоПервые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фотоПервые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фотоПервые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фотоПервые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фотоПервые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фото
Первые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фотоПервые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фотоПервые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фотоПервые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фотоПервые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фотоПервые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фотоПервые танки Leopard 2 в Украине. Резников и Шмыгаль заглянули в люки – фото

Сегодня, 24 февраля, Украина получила первые четыре танка Leopard 2 от Польши. Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал фото танков в Facebook.

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"Год назад танки заехали в Украину, чтобы лишить украинцев свободы. Сегодня в Украину также приехали танки, однако для того, чтобы свободу защитить", – написал Шмыгаль.

Премьер сообщил, что первые четыре танка Leopard 2, предоставленные партнерами, он встретил вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и министром обороны Алексеем Резниковым.

  • Сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что его страна уже передала первые танки Leopard 2 немецкого производства в Украину. Он не назвал точное количество переданных боевых машин, но всего Польша обязалась передать Украине танковую роту Leopard 2 — это 14 машин. 
  • Ранее Моравецкий заявил, что Польша предоставит Украине истребители, но не будет делать это первой.

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Теги: Алексей Резников, война, танк, военная помощь, Денис Шмыгаль, Leopard 2
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