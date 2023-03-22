Литва анонсировала новый пакет военной помощи Украине: что туда войдет

Литва обещает в ближайшие месяцы поставить Украине новый пакет военной помощи, в который, в частности, войдут антидроновые средства. Об этом в Twitter заявил президент страны Гитанас Науседа.

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"В ближайшие месяцы Литва пришлет "антидроны", оружие, боеприпасы, обеспечит военную подготовку и будет продолжать приглашать союзников также активизировать свои усилия", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. "Антидроны" – это средство противодействия БПЛА, иногда в виде ручного оружия, задача которого угнетать каналы управления, то, как дрон "видит" спутники, а также передачу данных между оператором и беспилотником.

Он добавил, что в настоящее время поддержка Украины составляет более 1,2% ВВП Литвы.

14 марта 2023 года Литва признала Группу Вагнера террористической организацией.

16 марта министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что его страна предоставит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы калибра 155 мм.

21 марта сейм Литвы призвал западных союзников на международном уровне признать Россию террористическим государством.

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Мілана Головань

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